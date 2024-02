Morti sul lavoro nel 2023: 32 nel Veronese. E 14.132 infortuni

Il 2023 si è chiuso con il Veneto al secondo posto in Italia per morti sul lavoro. E la provincia di Verona è quella con più vittime in regione. Da gennaio a dicembre dello scorso anno, i morti sul lavoro in Vento sono stati 101 e con un'incidenza di mortalità simile alla media nazionale.

I dati sono contenuti nell'ultima indagine sul 2023 elaborata dagli esperti dell'Osservatorio Vega Engineering di Mestre, il cui presidente Mauro Rossato ha commentato: «Il Veneto ha concluso il 2023 al secondo posto sul triste podio per numero di infortuni mortali sul lavoro. Ciò nonostante non è una delle regioni a maggior rischio, dal momento che l’incidenza degli infortuni mortali, ossia il numero di vittime ogni milione di occupati, è di poco inferiore rispetto a quella nazionale. Una sorta di buona notizia a livello regionale che, purtroppo, non è confermata in tutte le sue province. Analizzando i dati pesati sulla popolazione lavorativa si scopre che alcune province presentano un rischio di infortunio mortale sul lavoro superiore alla media nazionale. In particolare, le province a maggior rischio risultano essere Verona e Belluno».

L'Osservatorio mestrino ha infatti elaborato una mappatura del rischio rispetto all'incidenza della mortalità. Verona è la provincia con l'incidenza più alta nel 2023 con 60,2 infortuni mortali ogni milione di occupati. Al secondo posto c'è Belluno 57,1 morti ogni milione di occupati e poi le altre in questo ordine Treviso (34,4), Rovigo (32,3), Venezia (26,8) e Padova (26,6) e Vicenza (13,0).

In valori assoluti, invece, sono stati 101 i decessi da gennaio a dicembre 2023 in Veneto. Nel 2022 furono 113. Dei 101 di quest'anno, 72 sono stati rilevati in occasione di lavoro (2 in meno dello scorso anno) e 29 quelli in itinere (10 in meno del 2022). Il più elevato numero di decessi si è verificato in provincia di Verona (32). Seguono: Venezia con 20 vittime, Treviso (17), Padova (14), Vicenza (10), Belluno (5) e Rovigo (3).

E anche quando si osserva la graduatoria degli infortuni mortali in occasione di lavoro (quindi esclusi quelli in itinere), è sempre Verona ad indossare la maglia nera con 25 decessi. Seguono: Treviso (13), Padova (11), Venezia (10), Belluno e Vicenza (5) e Rovigo (3).

Alla fine di dicembre 2023 le denunce di infortunio totali in regione sono diminuite del 17% rispetto alla fine di dicembre del 2022: erano 83.885 e ora sono 69.643. Un decremento dovuto quasi esclusivamente alla scomparsa dalle statistiche degli infortuni connessi al Covid.

Le attività manifatturiere, alla fine del 2023, sono ancora in cima alla graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (13.673). Sono seguite da: costruzioni (4.292), sanità (3.895), commercio (3.819) e trasporti e magazzinaggio (3.595).

Ed è sempre la provincia di Verona con il maggior numero di denunce totali di infortunio (14.132), seguita da: Vicenza (13.457), Padova (13.200), Treviso (12.301), Venezia (11.700), Belluno (2.604) e Rovigo (2.249).

Infine, sono 23.183 le denunce di infortunio totali delle donne lavoratrici e 46.460 quelle degli uomini. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro delle lavoratrici sono state 17.834 (11% del relativo dato nazionale), mentre quelle dei lavoratori 40.380 (12% del dato nazionale). Le denunce dei lavoratori stranieri sono 18.241 (15.234 in occasione di lavoro, ovvero il 15% del relativo dato nazionale). Le denunce di infortunio fino a 14 anni sono 5.151, ovvero il 7,4% del totale degli infortuni dei lavoratori veneti.