«Preoccupante crescita dell'incidenza di morti sul lavoro in Veneto»

Da gennaio a maggio 2022 sono stati 38 i morti sul lavoro in Veneto: 28 deceduti sul posto di lavoro e 10 nel percorso tra casa e lavoro. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 35. E dunque crescono le morti bianche, in una regione che è seconda nella graduatoria nazionale per numero di decessi in occasione di lavoro. Decessi che nel primi cinque mesi di quest'anno, in Italia, sono stati 268.

I dati sono stati elaborati dall'Osservatorio Sicurezza Vega Engineering di Mestre, il cui presidente Mauro Rossato ha commentato: «La situazione del Veneto è sconfortante. E il rischio di mortalità sul lavoro, cioè il rapporto tra infortuni e popolazione lavorativa, è più che preoccupante e superiore alla media nazionale. Tra l’altro è opportuno precisare che in questi numeri sono quasi completamente spariti gli infortuni mortali per Covid. Nel primo quadrimestre del 2021 erano 13 su 26. Nel 2022 1 su 27. Ciò fa concludere che gli infortuni mortali accaduti durante il lavoro, esclusi i casi Covid, sono aumentati ancor di più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E sono addirittura aumentati rispetto ai primi cinque mesi del 2019, pre-pandemia, quando erano 31, contro i 38 di quest’anno».

Ed è Rovigo la provincia veneta con l'incidenza di morti sul lavoro più alta in regione (32,3 contro una media regionale di 13,5). Seguono: Belluno (23,3), Verona (19,8), Vicenza (18,7), Venezia (17,2), Padova e Treviso (2,6).

Per quanto riguarda il numero dei decessi in occasione di lavoro nei primi cinque mesi del 2022, dei 28 avvenuti in Veneto 8 sono stati rilevati nel Veronese. Dietro la provincia scaligera ci sono quelle di Vicenza (7), Venezia (6), Rovigo (3), Belluno (2), Padova e Treviso (1).

Infine, nei primi cinque mesi dell’anno crescono del 43,2% anche le denunce di infortunio: erano 27.177 a fine maggio 2021, sono 38.936 nel 2022. Sanità, attività manifatturiere e trasporti sono i settori più colpiti. Treviso è la provincia con il maggior numero di infortuni sul lavoro (7.775), seguita da Vicenza (7.692), Verona (7.168), Venezia (7.164), Padova (6.102), Belluno (1.592) e Rovigo (1.443).