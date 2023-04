Incolpato di molestie, consigliere Formaggio si scusa con la collega Cecchetto

Scuse ufficiali, il pagamento di 10mila euro e nessuna denuncia. Per chiudersi, non è dovuto passare per le aule di un tribunale il caso delle presunte molestie denunciate il mese scorso nel consiglio regionale del Veneto. Le parti hanno trovato un accordo, come recentemente comunicato dai rispettivi avvocati.

La consigliera regionale della Lega Milena Cecchetto non presenterà querela contro il collega di Fratelli d'Italia Joe Formaggio. La donna, il 7 marzo scorso, aveva dichiarato di essere stata importunata dal consigliere Formaggio mentre la seduta del consiglio era in pausa. Un comportamento che aveva portato ad una doppia sospensione di Joe Formaggio, la prima eseguita dal suo partito e la seconda dall'intero consiglio regionale veneto.

Il consigliere di Fratelli d'Italia è riuscito, però, ad evitare la denuncia, sancendo un accordo con Milena Cecchetto. Per quei fatti che hanno «ferito ed amareggiato» la consigliera leghista, Formaggio ha chiesto scusa. «Dichiaro che il comportamento mantenuto nei confronti della consigliera è stato inappropriato e fuori luogo - ha fatto sapere il consigliere vicentino - Intendo pertanto rivolgere le mie formali e sentite scuse a Cecchetto».

Ma oltre alle scuse, come riferito da Ansa, Formaggio dovrà devolvere 10mila euro ad un'associazione impegnata nella lotta alla violenza contro le donne, indicata dalla consigliera Cecchetto. Consigliera che ha ancora una volta invitato le donne a denunciare sempre le violenze di cui sono vittime. «Non si può tacere, la violenza, in tutte le sue forme, in tutti i modi, deve essere combattuta, sempre», ha scritto Cecchetto.