Dopo le accuse di molestie, Joe Formaggio sospeso da Fratelli d'Italia

Si è scusato pubblicamente, pur respingendo ogni accusa, ma non è bastato. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio è stato sospeso da ogni carica e da ogni incarico. La decisione è stata comunicata ieri, 8 marzo, al diretto interessato ed è arrivata dal coordinatore del partito in Veneto Luca De Carlo.

Fratelli d'Italia ha dunque sospeso Joe Formaggio, il consigliere regionale vicentino accusato di molestia dalla collega della Lega Milena Cecchetto. Martedì scorso, Formaggio e Cecchetto si sono trovati nella stessa stanza durante una pausa del consiglio regionale. Nel divanetto di quella stanza sarebbe avvenuta la molestia. Un palpeggiamento, secondo quanto raccontato dalla vittima, a cui Formaggio ha rivolto le sue scuse. «Mi scuso con la collega Milena Cecchetto se c’è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato, e respingo categoricamente ogni accusa di molestia fisica - ha detto il consigliere sospeso da Fratelli d'Italia - Spero di incontrare al più presto l’amica Cecchetto in modo da sgonfiare definitivamente questa assurda vicenda. Voglio ricordare che collaboriamo assieme da più di 14 anni facendo politica, prima da sindaci e ora da consiglieri regionali, sempre con il massimo rispetto e la stima reciproca. Sono sicuro che questa incomprensione non andrà ad intaccare il nostro rapporto di collaborazione e fraterna amicizia».

Per Joe Formaggio non ci sarebbe stata alcuna molestia ma un'«incomprensione verbale» o un «gesto male interpretato». Ma per Fratelli d'Italia, quelle di Cecchetto sono «contestazioni gravi e delicate, non compatibili con i principi del codice etico e le regole di condotta degli iscritti». Ed il coordinatore veneto De Carlo ha rinviato la posizione di Formaggio alla Commissione di Garanzia di Fratelli d'Italia «in attesa di verificare quanto denunciato e che emerga la verità». Una decisione presa «nell’interesse di tutti - ha concluso De Carlo - Confidiamo quindi che si possa fare chiarezza al più presto su quanto accaduto, in attesa di eventuali altri provvedimenti».