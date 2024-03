Consiglio regionale vota l'adesione al "Manifesto Ban Pfas": soddisfatti Bottacin e Greenpeace

«La risoluzione votata oggi (martedì, ndr) dal Consiglio regionale, all’unanimità, con cui si chiede di aderire al "Manifesto Ban Pfas" è un’ottima cosa». Sono le parole dell'assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, che ha commentato la risoluzione approvata dall'assemblea legislativa su messa al bando dei Pfas.

«È dal 2015 che chiedo a Roma e a Bruxelles, ovvero a Stato ed Europa, di intervenire con limiti e messa al bando dei Pfas. Il mio impegno è testimoniato dai verbali dell’apposita Commissione bicamerale che - evidenzia l’Assessore -, dopo avermi audito più volte, ha ammesso che i limiti e la messa al bando non sono di competenza della Regione, ma bensì dello Stato e dell'Europa.

Finalmente, con questa risoluzione - conclude Bottacin -, emerge quanto sostengo da anni e mi fa piacere che lo si affermi in un documento votato oggi all’unanimità, dalla maggioranza e dalla minoranza».

Soddisfazione da parte di Greenpeace per l'adesione, da parte del Consiglio regionale veneto, al "Manifesto Ban Pfas" scritto proprio da Greenpeace Italia, insieme a ISDE, Pfas.land e tante altre organizzazioni. «Dal Consiglio regionale del Veneto arriva un chiaro messaggio politico: Stop Pfas. La Regione si è infatti unita alle nostre richieste, e a quelle di altre decine di organizzazioni, per chiedere di vietare l'uso e la produzione dei Pfas. Che cosa aspettano le altre Regioni come il Piemonte e la Lombardia, in cui si registrano gravi casi di contaminazione, a unirsi al Veneto e alla società civile?».

«Speriamo che il messaggio che arriva oggi dal Veneto, teatro di uno dei più gravi casi di inquinamento da Pfas in Europa (tuttora irrisolto), venga recepito dal nostro governo, a cui l’istanza è già stata inviata. Serve subito una legge nazionale che vieti l'uso e la produzione dei Pfas. Nessuno deve essere esposto a questi pericolosi inquinanti», conclude Greenpeace Italia.