Viola ordine di allontanamento e dorme vicino alla moglie: 62enne in carcere

Sabato scorso, 3 settembre, i carabinieri di Ronco all'Adige hanno fermato e portato in carcere un 62enne già denunciato per maltrattamenti in famiglia. All'uomo, due settimane fa, era stato ordinato di non avvicinarsi alla moglie e alla sua abitazione. I militari hanno, però, constatato che l'ordine non era stato rispettato e così sono dovuti intervenire per accompagnare il 62enne in cella a Montorio.

L'uomo è sposato con una donna di 54 anni e i due hanno anche dei figli. E stando alla denuncia di lei, formalizzata meno di un mese fa, ci sarebbero state prevaricazioni da parte del marito durante tutto il matrimonio. La moglie avrebbe subito insulti e minacce per anni e sarebbe stata vittima anche di atti di violenza. E le vessazioni del 62enne non sarebbero finite neanche dopo la denuncia della donna. Infatti, dopo aver raccontato tutto ai carabinieri, la donna era riuscita ad ottenere da parte del giudice un ordine di allontanamento del marito morbosamente geloso. L'uomo non avrebbe dovuto avvicinarsi né a lei né alla loro abitazione. Il 62enne, però, avrebbe continuato a dormire nelle vicinanze o addirittura all'interno dello stesso stabile in cui vive la donna, alla periferia di Albaredo d'Adige. Il marito avrebbe anche avuto degli sgraditi contatti verbali con la moglie. Per questo, lei si è di nuovo rivolta alle autorità che hanno preso un provvedimento più duro, modificando il divieto di avvicinamento in una carcerazione che da sabato è diventata effettiva.