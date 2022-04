Maltempo in Veneto: alte onde sul lago di Garda e forti raffiche di vento anche a Verona

Come annunciato ieri dal bollettino meteo della protezione civile del Veneto, il clima è drasticamente peggiorato nelle ultime ore anche in pianura e, in particolare, nella zona del lago di Garda. Sin dal mattino non sono mancati gli interventi da parte dei vigili del fuoco, non solo nella provincia veronese ma in generale in diverse aree del nord Italia a causa del maltempo.

Dalla zona del lago, in particolare a Torri del Benaco ma anche a Peschiera del Garda, arrivano foto di danni causati dalle forti raffiche di vento che si sono registrate: alberi dai rami spezzati o pericolanti, qualche ombrellone caduto e barche scuffiate. Anche in città a Verona si sono avute forti raffiche di vento, ma non paiono esserci stati danni di rilievo.

Sempre sul Garda, nella fattispecie a Peschiera, le onde hanno persino invaso il lungolago. Stessa sorte anche nel Comune di Lazise, dove il lago si è rivelato molto mosso a causa del forte vento delle scorse ore.