Colto da un malore lungo un sentiero di montagna, viene recuperato dal Soccorso Alpino

Giovedì pomeriggio, poco prima delle 16, la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Asiago per un uomo colto da malore, sulla strada per Malga Mandriolo, ai Larici, in provincia di Vicenza.



L'uomo, un 71enne di Roverchiara, assistito dal personale dell'ambulanza, è stato quindi imbarellato e portato per qualche metro.Trasferito nell'ambulanza, dopo i primi controlli è stato accompagnato per accertamenti all'ospedale.