Incendio nella notte alla scuola media "Dante Alighieri"

Durante la notte tra lunedì 24 e martedì 25 gennaio, un incendio è divampato nella scuola media "Dante Alighieri" a Verona. L'istituto scolastico si trova nel quartiere di Borgo Trento, precisamente in via Porta Catena. A seguito dell'accaduto, è stato deciso che quest'oggi la scuola resti chiusa. Erano le 23.30 circa di ieri quando sono giunte le prime chiamate alla sala operativa dei pompieri, segnalando le fiamme all'interno dell'edificio.

In base alle prime informazioni disponibili, parrebbe che le fiamme siano inizialmente originate da un albero per poi raggiungere lo stabile e coinvolgere anche un'aula del plesso scolastico. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Verona che hanno operato per ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza nell'area dopo avere domato l'incendio. La scuola rimane però non fruibile a causa del fumo che ha invaso molti locali.

I vigili sono intervenuti con dieci unità e tre mezzi per estinguere le fiamme che stavano interessando un vano al primo piano e parte di un cipresso del giardino. L'evento ha anche lesionato la struttura della stanza dove si è sviluppato il fuoco e parte dell'impianto elettrico. Le operazioni dei pompieri si sono concluse alle ore 3 circa di notte. Sul posto erano presenti anche la polizia di Stato e la polizia locale.

Nella mattinata odierna, inoltre, sono giunti intorno alle ore 10 per un sopralluogo, a seguito dell'episodio, anche il sindaco della città Federico Sboarina, accompagnato dagli assessori all'Istruzione Maria Daniela Maellare, alla Sicurezza Marco Padovani e ai Lavori pubblici Luca Zanotto. Insieme hanno quindi incontrato la dirigente della scuola. Presente anche il comandante della polizia locale Luigi Altamura.