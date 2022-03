Grosso incendio in un colorificio di Verona: accorsi sul posto i vigili del fuoco

È divampato un grosso incendio tra Poiano e Quinto, nel Comune di Verona. Le fiamme si sarebbero propagate all'interno del colorificio Casati e una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, preoccupando la cittadinanza.

L'allarme è scattato poco dopo le ore 16. Intorno alle 17 risulta che sul posto sono presenti 9 mezzi e 21 unità dei vigili del fuoco di Verona, ma sarebbero in arrivo anche rinforzi da Rovigo, Vicenza, Treviso e Mantova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di Dario Fanciullo

A seguito dell’incendio avvenuto al colorificio Casati di Quinto, nella zona est di Verona, è stata firmata dal sindaco Federico Sboarina l’ordinanza che obbliga di mantenere le finestre chiuse entro un chilometro dal luogo dell’incidente.

In via precauzionale, e in attesa delle analisi da parte di ARPAV, anche la popolazione residente nelle zone limitrofe, anche se oltre un chilometro da Quinto, viene invitata a rispettare tale indicazione.

Seguiranno aggiornamenti