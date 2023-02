Incendio Coati, azienda vuole ripartire ma intanto tre mesi di cassa integrazione

La famiglia Coati, titolare del salumificio andato a fuoco la settimana scorsa, ha immediatamente espresso la volontà di far ripartire la produzione non appena sarà possibile. Ma intanto è scattata la cassa integrazione per tutti i lavoratori.

Dall'inizio di questa settimana, come confermato dai sindacati a TgVerona, chi era impiegato nel salumificio Coati è in cassa integrazione. Lo sono i circa 170 dipendenti diretti dell'azienda e lo sono anche i dipendenti della cooperativa che per Coati si occupava di una fase della lavorazione della carne. In tutto, sono quasi 300 i lavoratori coinvolti dal provvedimento che durerà almeno tre mesi.