Profughi ucraini: oltre 11mila accolti in Veneto. Nel centro di Isola della Scala sono 44

Sono aggiornati alle 10 di questa mattina, 1 aprile, gli ultimi dati raccolti dall'unità di crisi della protezione civile regionale sulla gestione dei profughi ucraini in Veneto. Il numero degli arrivi registrato dalle prefetture è di 11.089 cittadini provenienti dall'Ucraina. E le tessere sanitarie stp (straniero temporaneamente presente) rilasciate sono 11.119, di cui: 993 in provincia di Belluno, 1.149 Padova, 692 Rovigo, 2.398 Treviso, 2.490 Venezia, 2.297 Vicenza e 1.110 Verona.

I tamponi effettuati complessivamente sono stati 19.655 e fra tutti questi test quelli positivi sono il 3,4%. Le donne che sono state sottoposte al tampone sono 70,9%. E gli under 14 rappresentano il 36,2%, mentre i profughi arrivati che hanno tra i 15 e i 49 anni sono il 51%.

Le vaccinazioni effettuate sono state complessivamente 3.193 (65% vaccino anti-Covid) e sono state eseguite su 2.548 profughi. Il 22% delle vaccinazioni è stato effettuato su minori di 14 anni.

I profughi ospitati nei centri di prima accoglienza della Regione Veneto sono complessivamente 255 (14 ad Asiago, 44 a Isola della Scala, 97 a Monselice, 39 a Noale e 61 a Valdobbiadene). Fra di loro ci sono 175 ucraini che sono presenti da più di cinque giorni. E molti sono stati i profughi che dopo l'accoglienza nei centri hanno trovato una sistemazione più stabile. Complessivamente, infatti, nei centri regionali sono stati accolti 905 ucraini.

Per quanto riguarda l'offerta di alloggi per chi fugge dal conflitto in Ucraina, i veneti che hanno dato la loro disponibilità sono al momento 5.226 ed i posti letto da loro messi a disposizione sono 12.212 posti letto. E continua anche la raccolta fondi regionale per questa emergenza: 3.012 sono stati fino ad oggi i donatori per un ammontare di 682.153,88 euro. I versamenti possono essere ancora effettuati sul conto corrente intestato a Regione del Veneto - Causale: Sostegno Emergenza Ucraina - Iban IT65G0200802017000106358023 - Bic/swift UNCRITM1VF2. Per chi volesse invece offrire aiuto o ospitalità ai profughi, può comunicarlo alla Regione tramite l'e-mail ucraina@regione.veneto.it o tramite il numero verde 800-990009.