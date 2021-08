Gita in motoscafo rischia di finire in tragedia: ferito un giovane turista finisce all'ospedale

Non solo il decesso avvenuto a seguito di un malore in acqua per un sessantenne tedesco in villeggiatura a Malcesine, quella di sabato è stata una vera e propria "giornata nera" sul lago di Garda. Ad essersela vista parecchio brutta, infatti, è stato anche un altro villeggiante, questa volta un giovane olandese di 22 anni rimasto ferito nel lago all'altezza del Comune di Lazise. Secondo quanto si apprende, infatti, quest'ultimo si trovava in acqua e sarebbe all'improvviso stato colpito accidentalmente dal motoscafo alla cui guida si sarebbe trovato uno degli amici del gruppetto di turisti intento a godersi l'uscita in barca.

In seguito alle brutte ferite riportate all'altezza dell'addome, per il giovane turista dei Paesi Bassi è stato necessario il trasporto all'ospedale di Verona Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, anche con un elicottero, oltre ai militari dell'Arma che hanno svolto i rilievi peri ricostruire la dinamica dell'accaduto.