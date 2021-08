Malore nel lago a Malcesine: perde la vita un uomo dopo l'uscita con il kitesurf

Nel pomeriggio di sabato 28 agosto si è consumato un nuovo dramma nelle acque del lago di Garda. A perdere la vita è stato un turista tedesco in villeggiatura sull'alto Garda, nel Comune veronese di Malcesine, il quale sarebbe stato sorpreso da un malore mentre si trovava in acqua nella zona della Val di Sogno.

L'uomo che si sarebbe trovato al largo per un'uscita con il kitesurf, è stato soccorso inizialmente da un gommone di una scuola di vela che opera nell'area. Tuttavia, una volta giunto a riva per il sessantenne non vi sarebbe stato nulla da fare a seguito dell'arresto cardiaco sopravvenuto. Le manovre di rianimazione e l'impiego del defibrillatore non hanno infatti purtroppo potuto evitare il peggio.