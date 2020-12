Festa privata in barba alle norme anti-Covid, multe per oltre 5mila euro

In meno di un'ora, multe per un totale di 5.280 euro per il mancato rispetto delle norme anti-Covid a Verona. Ad elevarle sono stati i carabinieri di Verona ieri sera, 4 dicembre, durante un servizio di controllo mirato nelle piazze del centro.

Gli equipaggi della sezione radiomobile impiegati nei turni serali e notturni, verso mezzanotte, hanno verificato una segnalazione giunta da alcuni privati cittadini e sono intervenuti in Largo Caldera, dove in un appartamento c'erano 11 persone che stavano partecipando ad una festa privata. I carabinieri hanno fatto spegnere la musica ed hanno identificato e multato gli undici partecipanti, ordinando la fine della festa.

Nonostante questo singolo episodio, i militari hanno rilevato il pressoché totale utilizzo delle mascherine ed il rispetto del distanziamento sociale. Particolare attenzione è stata rivolta agli esercizi pubblici, in particolare a bar e ristoranti, che di fatto risultano avere rispettato le recenti disposizioni per la prevenzione dei contagi.

Ed il fine preventivo dei controlli si è concretizzato soprattutto con i più giovani, con cui i carabinieri si sono soffermati a lungo a dialogare per far comprendere, ulteriormente, l'importanza dell'uso della mascherina, dell'igiene delle mani e del distanziamento sociale.