Partito da Madonna della Corona, un gruppo di escursionisti esausti viene recuperato dal Soccorso Alpino

Era partito dal Santuario della Madonna della Corona il gruppo di escursionisti veneziani, composto da 4 adulti e 2 bambini, che nel pomeriggio di lunedì intorno alle 15.10 ha chiamato il 118 da Malga Orsa, preoccupati di non essere in grado di rientrare lungo il percorso dell'andata per la fatica.

In contatto telefonico con il Soccorso alpino di Verona sono stati innanzitutto tranquillizzati e, una volta verificato il posto dove si trovavano con l'applicazione di geolocalizzazione, è stato detto loro di incamminarsi per un altro sentiero più breve, il 674 che porta verso Ferrara di Monte Baldo. Nel frattempo, mentre una squadra stava partendo, un soccorritore è salito in macchina per poi andare loro incontro a piedi: una volta tornati sulla strada, i 6 escursionisti sono stati condotti alle loro auto posteggiate nella zona del Santuario.