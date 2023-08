Coppia di escursionisti finisce in un canale e viene soccorsa sul Baldo

Insieme ai loro due cani di piccola taglia erano finiti in un canalone, così, nel pomeriggio di lunedì, la centrale del Suem è è stata attivata per andare in aiuto di una coppia di escursionisti tedeschi.



I due erano partiti dalla stazione intermedia degli impianti di Prada Costabella con l'intenzione di scendere a piedi, ma dopo aver sbagliato traccia sono finiti in un canale, dovee, dalle prime informazioni, si era fatta male a una gamba. Non riuscendo a risalire alla posizione per la scarsa copertura telefonica, l'elicottero di Verona emergenza ha sbarcato più a monte l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso, che poi è sceso a piedi. Quando il personale ha raggiunto i due, ha potuto verificare come fossero illesi e solamente affaticati, con la donna ancora impaurita.L'eliambulanza del Suem è quindi volata alla stazione di partenza degli impianti a imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Verona per ultimare le operazioni di recupero, li ha calati con il verricello dove si trovava la coppia ed è rientrata in base. I soccorritori hanno quindi aiutato marito e moglie a percorrere 800 metri fino a una radura, dove è arrivato un mezzo degli impianti che ha accompagnato tutti alla stazione intermedia, da dove sono poi scesi a valle.