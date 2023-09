Doppia multa in un minuto entrando e uscendo dalla Ztl di ponte Garibaldi: l'incontro tra il comandante Altamura e Capitan Ventosa

Non sarà sfuggita ai passanti che lunedì si trovavano in zona ponte Garibaldi la presenza di Capitan Ventosa, uno dei più iconici inviati speciali di Striscia la Notizia. «In riva all’Adige - spiegano dal Comune di Verona - il paladino in tuta gialla ci è arrivato per la doppia multa contestata ad un cittadino entrato senza autorizzazione in Ztl e uscito subito dopo. Un doppio passaggio che, come previsto dall’articolo 198 del Codice della Strada, viene sanzionato sia in entrata e in uscita, nonostante siano avvenute a distanza di qualche minuto».

Come sottolineato sempre nella nota di Palazzo Barbieri, si tratta di «un problema, quello delle multe cosiddette seriali, evidenziato a suo tempo anche dall’amministrazione comunale, che invitava il governo a fare chiarezza sull’argomento e a dare indicazioni precise alle autorità preposte, a vantaggio soprattutto dei cittadini». In tal senso, viene rilevato sempre nella nota, una svolta positiva su tale questione si preannuncerebbe nel disegno di legge per le modifiche al Codice della Strada approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. «Se il testo troverà applicazione, - ribadiscono dal Comune di Verona - le multe seriali scompariranno. Fra le novità nel Codice della Strada c’è infatti un emendamento che mette un freno alle multe "multiple" per la stessa infrazione: si pagheranno una volta sola».

In merito è intervenuto lo stesso comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura, parlando ai microfoni di Striscia la notizia: «Quello delle multe seriali è purtroppo un problema che si trascina. L’articolo 198 del Codice della Strada al comma 2 prevede una violazione per ogni singolo passaggio, non viene applicato il cumulo come previsto sempre dall’articolo 198 comma 1. È certamente auspicabile una modifica al Codice della Strada per una questione di buon senso, ma anche perché riteniamo che la proposta che è in discussione al parlamento possa andare a risolvere quelle criticità che i cittadini ci segnalano. La proposta attualmente all’esame delle commissioni parlamentari prevede una sola sanzione nelle 24 ore per gli accesi alla Ztl».

Sempre nella nota di Palazzo Barbieri viene però specificato: «Ciò tuttavia non significa che non scatteranno più multe in uscita. Le telecamere continueranno infatti a funzionare regolarmente, sanzionando chi non rispetta gli orari di apertura della Ztl. Se le modifiche prospettate faranno tirare un respiro di sollievo agli automobilisti più distratti, e ci auguriamo anche a Capitan Ventosa, non incideranno invece in alcun modo sulla gestione della sosta e del traffico in Ztl, garantendo ai residenti le condizioni già presenti».