Covid, restano tre Comuni senza casi positivi nell'intera provincia di Verona

Sono passati a tre i Comuni veronesi che risultano senza casi di soggetti positivi al coronavirus e si tratta di Velo Veronese, Roverchiara e Selva di Progno, mentre per il Comune di Erbezzo viene indicato quest'oggi, domenica 11 aprile, un caso positivo rilevato.

Il numero più alto di casi si registra naturalmente nel capoluogo conn 943 positivi, poi nei Comuni più popolosi come Villafranca di Verona che vede 191 casi su circa 33 mila abitanti, oppure Legnago con 97 casi su oltre 25 mila abitanti e Bussolengo con 94 casi su 20 mila abitanti. In seguito troviamo poi San Martino Buon Albergo con 89 casi su una popolazione di quasi 16 mila persone e Zevio che conta 84 casi positivi su 15 mila abitanti. Al contrario, nel Comune di Bovolone che ha una popolazione simile (sempre circa 16 mila persone), i casi positivi sono meno della metà, vale a dire 35.

Rispetto a ieri, sabato 10 aprile , si contano in diversi Comuni scaligeri dei cali tra i soggetti positivi rilevati, in particolare nella stessa Villafranca di Verona sono 14 in meno, così come nel Comune di Ronco all'Adige e di Bardolino si contano per ciascun territorio 11 soggetti positivi in meno rispetto a sabato.

Il tasso di incidenza di positività calcolato sui mille abitanti risulta più alto nel Comune di San Mauro di Saline (15,73), seguito da quello di Roverè Veronese (12,85) e San Zeno di Montagna (11,29). Nel capoluogo Verona l'incidenza ogni mille abitanti è invece pari a 3,63. Particolarmente bassa risulta infine nei Comuni di Mezzane di Sotto (0,40) e Salizzole (1,39).