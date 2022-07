Covid in Veneto: 14 morti nelle ultime 24 ore, tornano a calare i ricoveri in ospedale e gli attuali positivi

Sono 7.484 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 1.214 attribuiti alla singola provincia veronese. È quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, venerdì 22 luglio, a cura come sempre di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 22 luglio 2022

Risultano dunque in calo i casi attualmente positivi sul piano regionale, passati dai 107.725 di ieri agli odierni 105.622. Stesso trend di decrescita anche nel Veronese, dove gli attuali positivi sono passati dai 15.329 di ieri ai 15.064 di oggi. Aumenta invece, purtroppo, il numero delle vittime in Veneto che, da inizio pandemia, ha ormai raggiunto quota 14.991 morti. Sono infatti 14 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore a livello regionale. Due le vittime nel Veronese, dove il triste computo è salito a quota 3.151 morti in totale.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, quest'oggi s'inverte la tendenza rispetto agli ultimi giorni. In area medica, infatti, troviamo 756 pazienti Covid ricoverati, ovvero 11 in meno rispetto a ieri, così come calano a 30 le persone curate in terapia intensiva (-4).

Scarica il Report Covid Veneto 22 luglio 2022

Anche nella singola provincia di Verona si conferma l'allentamento della pressione ospedaliera. Nei reparti di area medica, infatti, oggi sono segnalati 133 pazienti Covid, vale a dire 10 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, così come in terapia intensiva sono scese a 8 le persone ricoverate (-2).