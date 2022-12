Covid-19 in Veneto, situazione ondivaga. Tornano a salire i positivi

Per quel che riguarda il coronavirus sono state 24 ore in controtendenza quelle appena trascorse in Veneto. Dopo giorni di calo nel numero dei veneti positivi, questa mattina è stata segnalata una leggera crescita. Mentre negli ospedali scendono leggermente i posti letto occupati da pazienti Covid.

Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi sono stati registrati nel Veronese 585 test positivi al coronavirus, numero sufficiente a far salire i veronesi attualmente positivi a 5.645 (+53 da ieri). I morti per Covid-19 in provincia di Verona sono 3.322 da inizio pandemia e 2 nelle ultime 24 ore. I guariti dal contagio sono saliti a 450.340 (+530 da ieri). Guariti che escono anche dagli ospedali veronesi, dove i positivi al coronavirus sono 6 in meno rispetto a ieri (177 in totale).

Numeri più grandi ma stesso andamento in tutta la regione dove i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 3.653 ed i positivi al virus sono saliti a 56.847 (+288 da ieri). I veneti che hanno contratto il virus e sono deceduti sono 16.138 (+28 da ieri) mentre quelli che dopo il contagio sono guariti sono 2.528.339 (+3.337 da ieri). Infine, i pazienti Covid negli ospedali della regione sono 970 in area non critica (-4 da ieri) e 43 in terapia intensiva (+2 da ieri).