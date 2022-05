Covid, continua il lieve calo di contagiati e ricoverati nel Veronese e in regione

I dati sono stati raccolti in un giorno festivo e quindi potrebbero essere meno indicativi di una tendenza generale. Sono comunque buoni i numeri contenuti sul bollettino del coronavirus diffuso oggi, 9 maggio, dalla Regione Veneto. Sono, infatti, leggermente in calo sia i veneti attualmente positivi al virus sia i pazienti Covid negli ospedali.

REPORT COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 9 MAGGIO 2022

Alle 8 di questa mattina, il numero dei cittadini contagiati durante tutta la pandemia in provincia di Verona sono diventati 312.198. Sono dunque 149 i nuovi casi di contagio rispetto alle 8 di ieri. I veronesi che in questo momento sanno di essere positivi al virus sono 8.187 (-2 rispetto a ieri). I morti di Covid-19 sono saliti a 3.085 (+2 nelle ultime 24 ore). Ed il numero dei veronesi negativizzati è cresciuto fino ad arrivare a 300.926 (+149 in 24 ore). Sceso, infine, da 126 a 125 il numero dei pazienti Covid negli ospedali scaligeri.

In Veneto, da inizio pandemia, sono stati contagiati dal coronavirus 1.702.540 cittadini, di cui 1.119 nelle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi sono 57.095 (-1.054 da ieri), i morti per Covid-19 in tutta la regione sono stati finora 14.517 (+2 da ieri), e le negativizzazioni sono salite a 1.630.928 (+2.171 da ieri). Negli ospedali del Veneto, ci sono 505 pazienti positivi al coronavirus in area non critica e 26 in terapia intensiva. A questi si aggiungono i negativizzati: 305 in area non critica e 18 in terapia intensiva.