Covid: in Veneto calano i positivi e le persone ricoverate in ospedale. Campagna vaccinale a rilento

Sono 3.141 i casi di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto in più rispetto alle ultime 24 ore. Lo si apprende dal bollettino Covid della Regione Veneto di oggi, domenica 8 maggio. Nella provincia di Verona sono 529 casi.

Report Covid Regione Veneto 8 maggio 2022

Calano dunque a 58.149 i soggetti attualmente positivi in Veneto, di cui 8.189 nella singola provincia scaligera. A crescere è purtroppo il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con tre nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore ed il computo totale che in Veneto sale così a quota 14.515.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto troviamo ad oggi 505 pazienti Covid in area medica, ovvero 17 in meno rispetto a ieri. Vi sono invece due pazienti in più nelle terapie intensive, per un totale di 24 persone curate negli ospedali veneti in reparti di terapia intensiva.

Scarica il report Covid Regione Veneto 8 maggio 2022

Prosegue la campagna vaccinale in Veneto, con un ritmo tuttavia piuttosto blando: i cicli completati sono ad oggi 4.771.000 (+147), mentre le dosi addizionali somministrate sono 3.384.864 (+1.402). Ad aver ricevuto la cosiddetta terza dose è ad oggi il 67,9% della popolazione totale residente in Veneto. Un dato che sale al 74,9% se si considera la popolazione residente ed effettivamente vaccinabile con dose booster.

Campagna vaccinale Veneto Covid 8 maggio 2022