Meno di 35mila veneto attualmente positivi al coronavirus, meno di 800 in ospedale

Alle 8 di questa mattina, negli ospedali del Veneto si sono contati 6 pazienti positivi al coronavirus in meno rispetto a ieri ed un decesso per Covid-19, l'unico registrato in regione nelle ultime 24 ore. Ed anche al di fuori degli ospedali prosegue al diminuzione dei contagiati.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 9 gennaio 2023

Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina, nel Veronese i contagi da coronavirus accertati sono stati 43, le guarigioni sono state 68 e nessun positivo al virus è deceduto. I veronesi oggi positivi sono diventati 2.372 e quelli ricoverati in ospedale sono 122.

In tutta la regione, in 24 ore, ci sono stati 357 contagi da coronavirus, 1.017 guarigioni ed un decesso per Covid-19. I veneti oggi positivi al virus sono 34.935, di cui 735 ricoverati in ospedale in area non critica e 37 in terapia intensiva.