Covid-19, più positivi anche dentro gli ospedali: in un giorno +29 in Veneto

Rimane sopra i 5mila il numero dei contagi giornalieri da coronavirus in Veneto. Un numero superiore alle guarigioni, che quindi mantiene in crescita la presenza di positivi al virus dentro e fuori gli ospedali.

Con 788 nuovi tamponi positivi al coronavirus nel Veronese, dalle 8 di ieri mattina sono saliti a 7.040 (+102) i veronesi attualmente positivi al virus. I guariti dall'infezione sono diventati 436.317 da inizio pandemia (+686 da ieri). E rimangono 3.288 i morti per Covid-19 in provincia di Verona da quando se ne tiene il conto. I pazienti Covid negli ospedali scaligeri sono 12 in più rispetto a ieri, 170 in area non critica e 12 in terapia intensiva.

I test positivi al coronavirus nelle ultime 24 in tutto il Veneto sono stati 5.214 ed i veneti oggi positivi sono saliti a 62.904 (+775 da ieri). I negativizzati da inizio pandemia in tutta la regione sono diventati 2.447.199 (+4.432). E sono 7 i decessi per Covid-19 accertati dalle 8 di ieri mattina (15.916 da inizio pandemia). Cresce ancora, infine, il numero dei positivi ricoverati negli ospedali regionali: sono 864 in area non critica (+28 da ieri) e 34 in terapia intensiva (+1 da ieri).