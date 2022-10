Covid-19 stabile in Veneto, contagi in diminuzione e tante guarigioni

Quella di ieri, 23 ottobre, è stata una domenica di sostanziale stabilità per i dati sul coronavirus in Veneto. I contagi accertati sono stati pochi, se li si paragona con quelli dei giorni precedenti. Ed anche negli ospedali la presenza dei pazienti Covid rimane gestibile.

Scarica qui il bollettino Covid-19 in Veneto del 24 ottobre 2022

Sono stati 167 i tamponi positivi al coronavirus registrati in provincia di Verona dalle 8 di ieri mattina. I 167 nuovi positivi si sono aggiunti agli altri che non si sono negativizzati. In tutto, oggi, sono 6.848 (ieri erano 6.996) i veronesi positivi al virus e 416.743 quelli guariti dall'infezione. I deceduti per Covid-19 nel Veronese sono in totale 3.247 (+1 da ieri) mentre i pazienti Covid negli ospedali scaligeri sono 146 (dato invariato rispetto a ieri).

In tutto il Veneto sono 59.129 i cittadini oggi positivi al virus, compresi i 1.040 scoperti nelle ultime 24 ore. E, da inizio pandemia, sono 2.319.730 i veneti che si sono negativizzati e 15.643 (+3 da ieri) quelli che purtroppo sono deceduti a causa del virus. Sono, infine, 753 i positivi ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali e 32 i positivi ricoverati nelle terapie intensive.