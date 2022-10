Covid-19 in provincia di Verona: quasi 9mila i positivi, 140 quelli ricoverati

L'"effetto weekend" sui dati del coronavirus in Veneto è esaurito. Il calo dei contagi registrato nei giorni scorsi appare oggi, 11 ottobre, come un'illusione durata il tempo di un fine settimana. La ripresa dei test e della raccolta dei risultati a pieno regime ha confermato l'infelice tendenza delle ultime settimane. Infelice perché le infezioni da Covid-19 continuano a salire e con essere anche il numero dei pazienti positivi al virus negli ospedali.

Scarica qui il report Covid-19 veneto dell'11 ottobre 2022

In provincia di Verona sono stati 1.490 i tamponi positivi al coronavirus registrati dalle 8 di ieri mattina. Ed i positivi al virus che vivono nel Veronese sono oggi 8.722 (ieri erano 8.450). Da inizio pandemia i test positivi al coronavirus nel territorio scaligero sono stati 417.305. E, fra tutti i contagiati, 3.229 sono coloro che sono deceduti per Covid-19 (+2 da ieri) e 405.354 sono i guariti. Negli ospedali di Verona e provincia, i positivi ricoverati sono 140 (ieri erano 110), di cui 6 in terapia intensiva.

In Veneto, i tamponi positivi al coronavirus da inizio pandemia sono saliti a 2.334.613, con gli 8.873 registrati nelle ultime 24 ore. Sono 64.799 i veneti oggi positivi (ieri erano 63.372), i guariti dall'infezione sono 2.254.270 e sono 15.544 i veneti deceduti per Covid-19 (+12 da ieri). I positivi ricoverati negli ospedali della regione sono 627 in area non critica e 30 in terapia intensiva.

Scarica qui il report dell'11 ottobre 2022 sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto

Con tante quarte dosi somministrate anche ieri, sono state 2.380 le vaccinazioni anti-Covid eseguite in tutta la regione (469 quelle eseguite nel Veronese). I secondi richiami sono stati 2.233, mentre 5 sono state le prime dosi, 13 le seconde dosi e 129 le terze dosi.