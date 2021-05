Coronavirus: in Veneto 409 tamponi positivi in 24 ore, mentre calano i ricoveri anche a Verona

Secondo quanto indicato nel bollettino serale di Azienda Zero, in Veneto sono stati rilevati ulteriori 105 tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rispetto a stamattina, quando già se ne contavano altri 304. Nelle ultime 24 ore sono quindi 409 i tamponi positivi rilevati a livello regionale, dei quali 78 nel territorio veronese.

Il numero dei soggetti attualmente positivi nella nostra Regione è sceso da quota 16.951 a 16.221 nelle ultime 24 ore, mentre nella singola provincia veronese si è passati da 3.509 a 3.215, dunque anche in questo caso si è dinanzi a un calo sensibile. I deceduti totali da inizio pandemia sono saliti a quota 11.476 a livello regionale, vale a dire 4 morti nelle ultime 24 ore, dei quali 1 nella provincia di Verona dove le vittime totali sono salite a quota 2.595.

Report Regione Veneto 14 maggio 2021 ore 17

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospeali del Veneto, questa sera troviamo 606 persone tuttora positive al virus e curate nei reparti di area non critica (erano 637 alle ore 17 di giovedì), mentre altri 106 pazienti si trovano in terapia intensiva, vale a dire 1 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. I ricoveri ospedalieri si confermano in calo anche nella provincia veronese, dove si è passati da 220 pazienti Covid positivi totali a 210 nelle ultime 24 ore. Di questi, ve ne sono 177 nelle aree non critiche e 33 in terapia intensiva.

