Coronavirus: stabile il numero di ricoveri in Veneto, in calo quello degli attuali positivi

Secondo quanto riportato nel bollettino serale da Azienda Zero della Regione Veneto, il numero dei tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito di +40 unità a livello regionale, mentre a Verona sono +12. Il dato dei positivi attuali vede diminuire il computo a quota 2.304, vale a dire -41 rispetto a stamattina. Nella singola provincia di Verona la situazione è rimasta immutata con 303 "casi attualmente positivi", così come invariato è il numero dei decessi.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 29 agosto 2020 - ore17

Per quanto riguarda i ricoveri si contano stasera 146 pazienti totali (+1), di cui 137 in area non critica e 9 in terapia intensiva. Nell'alveo dei soli pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2, si hanno questa sera 61 ricoveri (+1), suddivisi in 55 nelle aree non critiche (+1) e 6 nelle terapie intensive. Immutata la situazione nel Veronese, con 13 ricoveri totali, tutti in area non critica e suddivisi in 8 a Borgo Roma, 3 a Legnago, 1 a San Bonifacio e 1 a Negrar.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 29 agosto 2020 - ore 17

Allegati