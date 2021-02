Covid in provincia di Verona, casi positivi e ricoverati suddivisi per comune

L'emergenza coronavirus è in continua evoluzione ed ogni giorno i sindaci del Veronese sono aggiornati dall'Ulss 9 Scaligera attraverso una tabella che mostra quanto il virus sia presente nei vari territori. Una presenza che non è omogenea e che cambia molto rapidamente. Attualmente, infatti, sono pochi i comuni che non hanno neanche un caso positivo tra i cittadini residenti. Sono Bevilacqua, Bosco Chiesanuova, Concamarise, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Pressana, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, Trevenzuolo e Velo Veronese. Una lista mutevole, che ad esempio ieri non comprendeva San Mauro di Saline ed Erbezzo e che oggi non comprende più Sant'Anna d'Alfaedo, dove è stato trovato un cittadino positivo al virus.

I numeri più grandi continua a farli registrare il comune più popoloso, ovvero il capoluogo. Verona rimane l'unico territorio scaligero con più di 100 casi positivi (sono 464) e con più di 10 pazienti Covid in ospedale (sono 32). Però, l'incidenza di questi casi positivi è bassa, se confrontata con il totale della popolazione residente (1,79 per mille). L'incidenza maggiore si manifesta infatti in comuni più piccoli ed oggi la percentuale più alta si registra a San Zeno di Montagna dove su mille abitanti i positivi sono 6,35.

Queste le tabelle diffuse oggi dall'Ulss:

Gallery