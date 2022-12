Covid-19 in Veneto, i positivi al virus calano ma non ancora negli ospedali

Con più guarigioni che nuovi contagi, scende il numero dei veneti attualmente positivi al coronavirus. Ma l'effetto di questa diminuzione ancora non si avverte negli ospedali, dove invece i pazienti Covid aumentano e restano sopra quota mille.

Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi, in provincia di Verona sono stati contati 694 contagi da coronavirus e 875 guarigioni dall'infezione. Un veronese è morto per Covid-19 nelle ultime 24 ore (3.311 da inizio pandemia). E quindi i veronesi oggi positivi al virus sono scesi a 6.694 (-182 da ieri), di cui 195 ricoverati in ospedale (+9 da ieri).

In Veneto, nelle ultime 24 ore ci sono stati 4.260 nuovi casi di coronavirus accertati e 4.788 negativizzazioni dal virus. I morti per Covid-19 accertati nella giornata trascorsa sono stati 14 (16.052 da inizio pandemia). In Veneto, rimangono dunque 61.308 cittadini attualmente positivi al virus (-542 da ieri), di cui 988 ricoverati in terapia intensiva (+21 da ieri) e 49 in terapia intensiva (+3 da ieri).