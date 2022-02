Calano ancora i pazienti Covid, sono meno di 25 nelle terapie intensive veronesi

Oggi, 11 febbraio, è caduto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Decisione presa in virtù del miglioramento nei dati sulla pandemia. Un miglioramento leggibile anche in Veneto nel bollettino delle 8 di questa mattina.

Bollettino Covid-19 in Veneto aggiornato alle 8 dell'11 febbraio 2022

In provincia di Verona sono stati superati i 240mila tamponi positivi al coronavirus da febbraio 2020. Il virus, in circa due anni, ha contagiato 240.578 veronesi, di cui 1.114 nelle ultime 24 ore. Nonostante gli ultimi contagi, il numero dei veronesi attualmente positivi al virus è sceso a 26.655 (-2.086 da ieri). I veronesi che si sono negativizzati sono diventati 210.988 (+3.197 da ieri) ed i deceduti per Covid-19 nel Veronese sono in tutto 2.935 (+3 da ieri). Negli ospedali della provincia di Verona i pazienti Covid sono passati in 24 ore da 351 a 312 e si trovano nelle strutture di Borgo Roma (38 pazienti Covid di cui 2 in terapia intensiva), Borgo Trento (53 di cui 8 in terapia intensiva), Legnago (55 di cui 3 in terapia intensiva), San Bonifacio (44 di cui 4 in terapia intensiva), Villafranca (28 di cui 5 in terapia intensiva), Marzana (18), Bussolengo (17), Negrar (27), Peschiera del Garda (18 di cui 2 in terapia intensiva) e al Centro Riabilitativo Veronese (14).

In tutta la regione, le infezioni da coronavirus accertate durante tutta la pandemia sono state 1.256.822 (+6.223 da ieri). I veneti oggi positivi al virus sono 120.575 (-11.557 da ieri), i negativizzati sono 1.122.741 (+17.754 da ieri) ed i deceduti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 13.506 (+26 da ieri). E negli ospedali regionali, tra positivi e negativizzati, i pazienti per Covid-19 sono 1.542 in area non critica e 145 in terapia intensiva.