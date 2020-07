Coronavirus: boom di contagiati in Veneto, fra cui pochi veronesi

Dopo il ricalcolo dell'aggiornamento di ieri pomeriggio, 29 luglio, tornano a salire i contagiati dal coronavirus in provincia di Verona, mentre restano stabili i pazienti Covid negli ospedali veronesi.

CORONAVIRUS A VERONA. L'aggiornamento delle 8 di questa mattina mostra 2 nuovi veronesi positivi al test a tampone per l'individuazione di contagiati dal coronavirus. Complessivamente sono stati 5.200 i veronesi contagiati dal virus, ma i cittadini attualmente positivi sono 72. Ai due nuovi positivi si sono aggiunti due falsi negativizzati e quindi la crescita dei positivi al Covid-19 è di 4 unità rispetto alle 17 di ieri. Scende quindi a 4.540 il numero dei negativizzati, mentre restano stabili le cifre sui deceduti per Covid-19 (588) e sui ricoverati positivi al virus (4, tutti presenti nei reparti non critici dell'ospedale di Borgo Roma a Verona). Diffuso sempre oggi alle 8 il report sui cittadini in isolamento domiciliare a causa del virus. In provincia di Verona gli isolati sono 902, di cui 7 sintomatici.

CORONAVIRUS IN VENETO. Sono soprattutto gli 80 positivi scoperti nel Trevigiano ad aver innalzato in modo brusco il numero dei contagiati in Veneto. Dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina, sono stati scovati 113 nuovi cittadini positivi al test a tampone. Sono quindi 20.003 i tamponi positivi processati in tutta la regione dall'inizio dell'emergenza. I veneti attualmente positivi sono 891, mentre i morti per Covid-19 rimangono 2.073. Salgono i negativizzati da 17.033 a 17.039, purtroppo salgono anche i ricoverati, seppur di poco. Nelle aree non critiche degli ospedali veneti ci sono 116 pazienti (ieri erano 115), di cui 31 ancora positivi. Stabili i 6 pazienti nelle terapie intensive (fra cui 3 ancora positivi). Infine, i veneti posti in isolamento domiciliare perché positivi al virus sono diventati 3.604, di cui 40 sintomatici

