Coronavirus: crescita contenuta dei contagi, ma più gravi i ricoverati

Sempre contenuta la crescita dei contagiati dal coronavirus in provincia di Verona ed ancora ferma la conta dei decessi per Covid-19. Contiene queste buone notizie il bollettino delle 8 di questa mattina sull'emergenza coronavirus in Veneto. Un bollettino affiancato dal report sugli isolamenti, entrambi prodotti dalla Regione Veneto.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono 1.559 i veronesi in isolamento perché contagiati o perché venuti in contatto con cittadini positivi al coronavirus. Di questi 1.559, solo 36 hanno sintomi. Intanto, cresce il numero dei tamponi positivi scovati nel Veronese. Il loro numero complessivo è salito a 5.522 (+6 rispetto al dato di ieri pomeriggio). I veronesi attualmente positivi al virus sono saliti di 4 rispetto all'aggiornamento precedente ed ora sono 279. Sempre fermo a 593 il dato sui morti per Covid-19 a Verona, mentre il dato sui negativizzati è salito di 2 unità arrivando a 4.650. E tornano ad essere 11 i ricoverati negli ospedali veronesi positivi al virus. Due di loro sono in terapia intensiva (uno a Borgo Trento e l'altro a Borgo Roma) e gli altri nove sono in area non critica (4 a Borgo Roma, 1 a Borgo Trento, 2 a Legnago, 1 a San Bonifacio e 1 a Negrar).

COVID-19 IN VENETO. In isolamento in Veneto ci sono 6.524 cittadini, di cui 154 con sintomi. Tra di loro c'è una parte dei 2.158 veneti attualmente positivi al virus (+11 rispetto al dato di ieri pomeriggio). I nuovi contagiati sono, invece, 82 ed il conto complessivo dei tamponi positivi è salito a 22.337. C'è stato dunque un discreto rialzo dei negativizzati, diventati 18.063 (+71 rispetto a ieri pomeriggio), mentre i morti per Covid-19 rimangono ancora 2.116. Stabile a 139, il numero dei pazienti ricoverati a causa del virus. Solo che è aumentato il numero dei pazienti in terapia intensiva (9, di cui 6 positivi), mentre è diminuito quello di pazienti in area non critica (130, di cui 46 positivi).

