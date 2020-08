Covid-19 uccide ancora, 9 vittime in Veneto. Nel Veronese meno ricoveri

Nuovi casi di positività in provincia di Verona, ma anche nuove negativizzazioni e un nuovo calo dei pazienti Covid negli ospedali scaligeri. Questo il sunto delle tabelle diffuse questo pomeriggio dalla Regione Veneto sull'emergenza coronavirus. Tabelle aggiornate alle 17 di oggi, 25 agosto, e contenenti anche le differenze rispetto ai dati delle 8 di questa mattina.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. I tamponi positivi complessivamente processati sono saliti a 5.516 e questo significa che si sono 9 contagiati in più in provincia di Verona. I veronesi che sono ancora positivi sono 275 (+3 rispetto a questa mattina), mentre i deceduti restano 593. Crescono anche i negativizzati, passati da 4.642 a 4.648. Mentre tornano ad essere 10 i ricoverati positivi al virus negli ospedali veronesi: 5 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Borgo Trento, 1 a Legnagno, 1 a San Bonifacio e 1 a Negrar.

CORONAVIRUS NEL VENETO. Il numero dei tamponi positivi scoperti in tutta la regione è cresciuto e nell'ultimo aggiornamento di oggi si legge la cifra 22.255. Ci sono quindi 65 contagiati in più in Veneto, i quali hanno fatto aumentare di molto il dato dei veneti attualmente positivi. In tutta la regione ci sono attualmente 2.147 positivi al virus. Netto l'aumento dei negativizzati passati da 17.964 a 17.992. Purtroppo però si registrano altre 9 vittime in regione. I morti per Covid-19 sono infatti saliti da 2.107 a 2.116. E infine sono 2 in più i ricoverati negli ospedali veneti a causa del coronavirus. Uno si è aggiunto alle terapie intensive, dove ora i pazienti Covid sono 8, di cui 6 ancora positivi. L'altro si è aggiunto alle aree non critiche, dove i pazienti Covid sono 131, di cui 46 positivi.

