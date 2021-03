Covid-19, sono 5.796 i veronesi attualmente positivi al virus, 351 in ospedale

Nel bollettino aggiornato alle 17 di oggi, 20 marzo, il Veneto ha superato i 365mila casi accertati di contagio da coronavirus dal febbraio dello scorso anno. Mentre in provincia di Verona, il numero totale dei tamponi positivi continua ad avvicinarsi ai 70mila, ma con oltre 61mila veronesi già negativizzati.

L'AGGIORNAMENTO SULL'EMERGENZA COVID DELLE ORE 17 DEL 20 MARZO 2021

Dalle 8 di questa mattina alle 17, sono 82 i test positivi al coronavirus in provincia di Verona. Test che si aggiungono a tutti quelli passati, per un totale di 69.595. Abitano nel Veronese 5.796 cittadini attualmente positivi al virus (+14 da questa mattina) e 61.408 negativizzati (+68 da questa mattina). Fermo a 2.391 il numero dei veronesi deceduti da positivi al coronavirus. E passano dai 348 di questa mattina ai 351 di questo pomeriggio i positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali per acuti veronesi (49 in terapia intensiva e 302 negli altri reparti). Negli ospedali di comunità della provincia di Verona restano, invece, 11 i pazienti Covid.

In tutto il Veneto si sono contati finora 365.611 test positivi al coronavirus, di cui 642 processati dalle 8 alle 17 di oggi. I veneti attualmente positivi sono 38.525 (+192 da questa mattina) e quelli negativizzati sono 316.743 (+445 da questa mattina). Cinque i positivi al virus morti da questa mattina, per un totale di vittime salito a 10.343. Gli ospedali per acuti del Veneto stanno curando in questo momento 231 pazienti in terapia intensiva per complicazioni legate al coronavirus (209 positivi e gli altri negativizzati). Negli altri reparti i pazienti connessi a Covid-19 sono 1.633 (di cui 1.371 positivi). Infine, negli ospedali di comunità ci sono 132 pazienti Covid positivi e 27 negativizzati.

