Un anno di Covid, in provincia di Verona 62.736 contagiati e 2.277 morti

Era il 21 febbraio 2020 e per il Veneto cominciava ufficialmente l'emergenza Covid-19. Oggi è il 21 febbraio 2021 e quindi i numeri del bollettino delle 17 di questo pomeriggio possono essere confrontati con quelli dell'aggiornamento di questa mattina ma possono anche rappresentare una parte di ciò che è stato questo anno di lotta al coronavirus.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. In un anno, sono stati confermati 62.736 casi di contagio nel Veronese (+16 da questa mattina). Fra tutti questi veronesi infettati, ci sono 58.379 cittadini che sono guariti (+4 da questa mattina) e 2.080 cittadini che sono attualmente alle prese con il virus (+6 da questa mattina). Rimangono 2.277 (+6 da questa mattina) cittadini che sono stati contagiati e che purtroppo sono morti per il coronavirus. E sono, infine, gli ospedali, i luoghi dove la lotta al virus si fa più dura. Alle 17 di questo pomeriggio, i pazienti Covid nelle strutture della provincia di Verona erano 153 (+6 da questa mattina), di cui 13 in terapia intensiva.

COVID-19 IN VENETO. Un anno di Covid in Veneto ha significato 326.629 test che hanno avuto esito positivo e che quindi hanno diagnosticato un'infezione. Sono 122 in più dalle 8 di questa mattina. I veneti contagiati e poi guariti sono stati 294.921 (+211 da questa mattina), mentre i positivi deceduti sono stati 9.720 (+8 da questa mattina). Tolti dal totale dei test positivi, quelli dei guariti e dei deceduti, rimangono 21.988 (-97 da questa mattina) veneti che sono ora infettati dal virus e che devono rimanere in isolamente per non contagiare altri cittadini. I malati di Covid-19 più gravi si trovano attualmente in ospedale. I positivi sono 877 (di cui 103 in terapia intensiva), mentre coloro che si sono negativizzati ma si trovano ancora in ospedale sono 468 (di cui 33 in terapia intensiva).

