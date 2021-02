Covid, invariato numero delle vittime nel Veronese, aumentano i contagiati

A un anno esatto dalla segnalazione dei primi casi positivi in Veneto, il coronavirus continua a circolare, a contagiare e ad ammalare cittadini. Nel bollettino delle 8 di questa mattina, 21 febbraio, sono contenute le ultime rilevazioni fatte in provincia di Verona e nel resto della regione e le differenze con la rilevazione delle 17 di ieri.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono 62.720 i casi di positività al virus complessivamente registrati nel territorio scaligero, 63 in più rispetto a ieri pomeriggio. Attualmente sono positivi al coronavirus 2.074 veronesi (+35 da ieri pomeriggio), mentre i guariti sono 58.375 (+28 da ieri pomeriggio). Invariato, invece, il numero delle vittime del virus, che nel Veronese sono state finora 2.271. I pazienti Covid negli ospedali veronesi sono in tutto 147 (-8 da ieri pomeriggio), di cui 14 in terapia intensiva.

COVID-19 IN VENETO. Da ieri pomeriggio sono 456 i nuovi contagiati scoperti in tutta la regione. Un dato che ha fatto salire a 326.507 i casi totali di contagio accertati in Veneto. Attualmente sono 22.085 i veneti che sanno di essere positivi, mentre sono 294.710 quelli che sono guariti. I morti per Covid-19 sono 9.712, mentre i ricoverati in ospedale a causa delle complicazioni generate dal virus sono 1.344. Di questi 866 sono i positivi (di cui 102 in terapia intensiva), mentre i negativizzati sono 478 (di cui 33 in terapia intensiva).

