Blitz della polizia locale su bus e siti abbandonati: recuperato un etto e mezzo di hashish

Sono ripartiti i controlli straordinari della polizia locale di Verona, sia sui mezzi pubblici, sia nei siti abbandonati, grazie ad un nuovo sistema informativo (denominato Geo.Fen. "geolocalizzazione fenomeni") che geolocalizza le aree in tempo reale, sfruttando gli aggiornamenti delle email dei cittadini pervenute al Comando e dei servizi giornalieri di tutte le pattuglie.

Attuando le indicazioni pervenute in sede di Comitato Provinciale Ordine Pubblico tenutosi nelle scorse settimane ed in collaborazione con il personale dell'Azienda Trasporti Verona, il personale del Comando di via del Pontiere ha ripreso le verifiche sui bus cittadini, effettuando un nuovo maxi servizio di controllo straordinario del trasporto pubblico locale tra le 14 e le 20 di venerdì pomeriggio su 18 mezzi ATV. Ufficiali ed agenti del Reparto Territoriale, hanno controllato 440 persone, unitamente ai controllori dell'azienda, comminando 53 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 21 pagati immediatamente, per un totale di 1100 euro. Nel mirino dell'attività sono finite le linee 144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo scaligero.

Monitorate dal personale della Locale anche le zone di piazzale XXV aprile, porta Vescovo, piazza Bra e Pradaval, mentre ancora una volta si sono rivelate fondamentali le telecamere di videosorveglianza alle fermate, collegate con la centrale operativa del Comando e a bordo dei mezzi ATV. Controlli che, sottolineano dalla polizia locale, hanno incontrato l'apprezzamento di cittadini e turisti.

Controlli straordinari poi in zona Stazione, via Marsala, alle ex piscine di viale Galliano, con le unità cinofile che hanno recuperato un etto e mezzo di hashish abbandonato da soggetti ignoti, sia sui bus, che in un'area al Porto San Pancrazio, alle ex officine ferroviarie.