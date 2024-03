Condannato da tre tribunali, viene arrestato in Germania: deve scontare una pena di quasi 7 anni

Era stato condannato da tre tribunali diversi per altrettanti episodi e doveva scontare dunque quasi 7 anni di pena. Al termina di una complessa indagine svolta dal nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Verona, con il coordinamento del servizio per la cooperazione intemazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, mercoledì è stato arrestato a Francoforte, in Germania, il cittadino albanese di 43 anni Katreli Flori.

Nei suoi confronti, l'11 dicembre 2023, la Procura scaligera aveva emesso 3 mandati di arresto europei, conseguenti ad un ordine di carcerazione firmato l'11 agosto dello stesso anno, delegando per l'esecuzione i carabinieri veronesi.

Il 43enne deve scontare infatti una pena di 6 anni, 10 mesi e 17 giorni di reclusione, relativamente a tre sentenze di condanna.

La prima è stata emessa dal tribunale di Milano il 15 dicembre 2017 (irrevocabile dal 9 dicembre 2020), per un episodio di truffa e falso commesso nel capoluogo lombardo il 26 luglio 20213, in mertio all'appropriazione di una Volkswagen Golf.

La seconda è stata pronunciata dal tribunale di Brescia il 19 luglio 2017 (irrevocabile dal 25 ottobre 2022) per riciclaggio, ricettazione e falso, avvenuti a Brescia tra il 2010 e il 2011, relativamente ad alcune auto di prestigio: una Bmw X6, una Mercedes C220, una Porsche Carrera ed una Range Rover.

Infine, la terza, è arrivata dal tribunale di Verona il 17 dicembre (irrevocabile dal 5 luglio 2023), per un tentato incendio in concorso attuato con alcuni complici a Bussolengo il 14 settembre 2013, ai danni di un negozio di antiquariato.

Hanno quindi preso il via le procedure per riportare il 43enne in Italia.