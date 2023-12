Parcheggi esauriti, centro blindato a Verona. Regge piano della sicurezza

Anche in quest'ultimo giorno di ponte dell'Immacolata, Verona è piena di visitatori e si è dovuto ripetere lo stesso copione dei giorni scorsi. La polizia locale ha dovuto chiudere il centro della città per evitare che il traffico paralizzase la viabilità. Piazza Bra è chiusa al traffico privato ed è dunque sconsigliato il passaggio in zona Cittadella, dove sono possibili code e rallentamenti. Esauriti i parcheggi in centro e per chi si muove in auto è raccomandato l'uso del trasporto pubblico, parcheggiando alla Genovesa o al P3 di Viale del Lavoro per poi raggiungere il centro cittadino con i bus navetta.

E se per gli agenti della polizia locale di Verona questi tre giorni sono impegnativi soprattutto per la gestione della viabilità, questo weekend lungo è impegnativo anche per le forze dell'ordine che devono garantire la sicurezza in presenza di migliaia di visitatori e turisti e con l'aggiunta, ieri, dei tanti tifosi che si sono recati allo stadio per la partita tra Hellas Verona e Lazio. E il sistema messo in campo ha tenuto lo straordinario impatto con un impegno di sistema che ha visto in campo centinaia di uomini e donne della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e dell'esercito, oltre a decine di operatori ausiliari nell'ambito del piano di sicurezza per i mercatini di Natale messo in opera dagli organizzatori.

Particolare attenzione anti-terrorismo è stata rivolta agli obiettivi più sensibili di Verona, tra cui anche l'aeroporto e la stazione ferroviaria. Le volanti della polizia che hanno garantito l'attività di controllo sono state 48 ed hanno effettuato oltre 80 interventi su richiesta dei cittadinim identificando oltre 200 persone.

Due gli arresti per piccoli reati (rapina impropria e furto aggravato) e tre le denunce per reati vari di basso impatto.

Il piano complessivo di sicurezza ha visto in campo anche pattuglie della polizia stradale per il controllo sulle autostrade e della polizia ferroviaria che, insieme ai militari dell'operazione "Strade sicure", hanno vigilato sulla stazione di Porta Nuova e su Piazzale XXV aprile.