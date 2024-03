Bomba in Via Chioda, bonifica degli artificieri. Traffico ferroviario sospeso

Sono in corso dalle 7 di questa mattina, 24 marzo, le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza dell'area di Via Chioda, a Verona, dove il 20 febbraio scorso era stata trovata una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Terminata l'evacuazione, è iniziato il delicato lavoro degli artificieri dell'ottavo reggimento genio guastatori della Folgore che hanno tolto la spoletta dall'ordigno americano dal peso di oltre 45 chili. Eliminato il meccanismo che avrebbe potuto accenderla e quindi farla esplodere, la bomba deve essere spostata dal cantiere in cui è stata trovata al punto dell'aeroporto di Boscomantico in cui verrà fatta brillare nel primo pomeriggio.

Durante le operazioni di questa mattina, è stato sospeso per sicurezza il traffico ferroviario tra Verona Porta Nuova, Dossobuono e Buttapietra. Sono state comunque previste delle corse sostitutive e sono possibili ritardi. Sospeso anche il traffico aereo e pure il traffico stradale subirà variazioni in particolare nel momento del trasporto della bomba.