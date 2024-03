Rimozione di un ordigno bellico e modifiche alla circolazione dei treni tra le stazioni di Verona, Dossobuono e Buttapietra

In base a quanto comunicato da Trenitalia, dalle ore 8.15 alle ore 12.15 circa di domenica 24 marzo, su ordinanza della prefettura di Verona, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Dossobuono e di Verona Porta Nuova e Buttapietra. Ciò per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel Comune di Verona.

Stando sempre a quanto annunciato da Trenitalia, sono previste alcune corse con dei bus per garantire i collegamenti tra le località interessate. In particolare per il trasporto "Regionale" sono «previsti tempi di percorrenza maggiori in relazione anche al traffico stradale e partenze anticipate da Verona rispetto all’orario del treno». I sistemi di acquisto saranno aggiornati a partire da domani, sabato 23 marzo. Sui bus, ricorda la nota di Trenitalia, non è ammesso il trasporto di biciclette e animali. È sempre ammesso invece il trasporto del cane guida.

Per quanto riguarda i treni a "Lunga Percorrenza", alcuni Frecciarossa sulle relazioni Bolzano-Verona-Roma e Brescia-Verona-Roma «subiranno un aumento dei tempi di percorrenza fino a 110’». L’orario indicato per il termine delle attività, in base a quanto si apprende, è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito e sui canali di acquisto di Trenitalia.