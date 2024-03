Bomba della Seconda Guerra Mondiale in via Chioda: fissata la data per il disinnesco

La Prefettura di Verona ha comunicato che si svolgeranno nella mattinata di domenica 24 marzo le attività di bonifica della bomba americana da 100 libbre, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta in città in via Chioda nel corso delle fasi di scavo all’interno di un cantiere il 20 febbraio.

Decisione arrivata in seguito al tavolo di coordinamento, convocato e presieduto dal Prefetto il 7 marzo, e delle conseguenti valutazioni tecniche, in base alle quali è stata delineata la cornice di sicurezza delle attività di disinnesco del residuato bellico.

In particolare, l’area di attenzione, compresa nei 258 metri in orizzontale dal punto di rinvenimento della bomba, sarà evacuata alle ore 07.30 per consentire alle ore 08.15 l’inizio delle operazioni di despolettamento, a cura dell’8° Reggimento Genio Guastatori della Folgore, con contestuale sospensione del traffico stradale, aereo e ferroviario fino alle ore 12:15.

Al termine di tali attività, l’ordigno sarà trasportato in luogo sicuro dove, dalle ore 14 verrà fatto brillare dal competente Genio Militare.