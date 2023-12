Bomba day a Parona, cessato pericolo: viabilità riaperta e rientrano gli sfollati

È durata decisamente meno del previsto l'operazione di disinnesco e trasporto della bomba trovata in un cantiere di Parona. Questa mattina, 28 dicembre, quasi 3mila residenti nel quartiere tra Verona e Negrar sono stati evacuati ed è stata chiusa al traffico l'intera area compresa nel raggio di 755 metri dal punto in cui è stato trovato l'ordigno. La riapertura al traffico e il rientro degli sfollati era stato stimato nel tardo pomeriggio, ma il cessato pericolo è stato comunicato già verso le 11.

#bombaday #Verona +++ATTENZIONE+++TERMINE OPERAZIONE DESPOLETTAMENTO CESSATO PERICOLO A PARONA RIAPRE LA VIABILITA' E I RESIDENTI POSSONO FARE RIENTRO PRESSO LE ABITAZIONI pic.twitter.com/CrPrmaUZbM — Verona Mobilità (@Veronamobile) December 28, 2023

La viabilità è stata riaperta e i residenti evacuati hanno potuto tornare nelle loro case già dalla tarda mattinata, dunque, dopo un risveglio non facile nella cosiddetta zona rossa. L'area inclusa nel raggio di 755 metri dalla bomba è stata evacuata entro le 7.30 e già dalle 8 sono partite le attività di disinnesco da parte dei soldati dell'ottavo reggimento guastatori della Folgore di Legnago. Fatte saltare le spolette, l'ordigno è stato caricato in un veicolo che è stato scortato fino ad una cava di Sommacampagna dove è programmato il brillamento.

Durante le operazioni dei militari, le altre forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i sanitari e i volontari della protezione civile si sono coordinati per garantire la sicurezza dei cittadini. La polizia locale ha controllato la viabilità e soprattutto il rispetto del divieto di accesso all'interno della zona rossa. Mentre la questura ha gestito i servizi anti-sciacallaggio. E su quasi 3mila residenti sfollati solo qualche decina è stata ospitata nel centro di accoglienza allestito dal Comune di Verona al Pala Agsm-Aim.