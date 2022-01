Covid: scendono in Veneto gli attuali positivi, ma non a Verona. Ancora 13 morti nelle ultime 24 ore

Sono 11.233 i casi di tampone positivo al coronavirus rilevati in tutto il Veneto in più rispetto a ieri, di questi sono 2.086 quelli attribuiti alla provincia veronese. Sono i numeri riportati quest'oggi, domenica 30 gennaio 2022, nel bollettino Covid quotidiano a cura come sempre di Azienda Zero.

Si registra dunque un calo nel computo degli attuali positivi sul piano regionale che quest'oggi scendono a quota 250.755, a fronte dei 253.372 indicati ieri. Nella nostra provincia, al contrario, i soggetti attuali positivi erano 56.433 ieri, mentre quest'oggi sono aumentati a quota 56.861. Un dato in controtendenza, dunque, quello del territorio scaligero rispetto al piano regionale. A crescere è poi purtroppo ancora una volta il numero delle vittime che, in Veneto, è salito a quota 13.146 morti da inizio pandemia, ovvero registrando 13 decessi nelle ultime 24 ore. Nella singola provincia veronese le vittime sono salite a quota 2.868, vale a dire 3 in più rispetto a ieri.

Per quanto attiene alla situazione negli ospedali, quest'oggi si registra in Veneto un calo complessivo dei ricoveri Covid, ma al contempo una lieve crescita di quelli nelle terapie intensive: i pazienti in area medica sono infatti 1.480 quest'oggi, vale a dire 17 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, mentre in area critica i ricoverati sono saliti a quota 160, ovvero 4 in più rispetto a ieri.

Nella provincia scaligera i numeri restano sostanzialmente invariati all'interno degli ospedali: per quel che riguarda l'area medica troviamo oggi 369 pazienti Covid ricoverati, ovvero 1 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono invece salite a quota 38, con 1 paziente Covid in più ricoverato. Al momento, in terra scaligera, i pazienti sono curati negli ospedali cittadini di Borgo Trento e Borgo Roma, quindi in provincia nelle strutture ospedaliere di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, Negrar, Peschiera del Garda e, infine, presso il Centro riabilitativo veronese Srl.