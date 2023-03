Covid in Veneto: attuali positivi in crescita nelle ultime 24 ore, ricoveri ospedalieri stabili

Sono 547 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 72 nella provincia veronese. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, sabato 25 marzo, a cura di Azienda Zero.

Il numero dei casi attualmente positivi sul piano regionale è così salito a 18.317 (ieri erano 17.935), così come nella singola provincia di Verona è cresciuto a 759 (ieri erano 719). Nelle ultime 24 ore si registra inoltre un decesso in tutto il Veneto, con il computo totale delle vittime dall'inizio della pandemia che è giunto a 16.735.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, non si registrano particolari mutamenti rispetto a venerdì. In area medica troviamo infatti 258 pazienti Covid ricoverati, ovvero 1 in più di ieri. Stabile a quota 7 è invece restato il numero dei pazienti attualmente positivi curati nei reparti di terapia intensiva.