Covid in Veneto: prosegue il netto calo dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore altri 9 morti

Sono 2.660 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 412 nella provincia veronese. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, sabato 24 dicembre, divulgato da Azienda Zero.

Lieve rialzo dunque per gli attuali positivi che oggi sono 51.049 sul piano regionale (ieri erano 51.036), mentre calano a livello provinciale nel Veronese dove si contano oggi 4.565 attuali positivi (ieri erano 4.619). Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 9 morti che portano così il triste computo totale delle vittime da inizio pandemia in Veneto a 16.244.

Scarica il report Covid Veneto 24 dicembre 2022

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali veneti, oggi si assiste ancora a un calo dei ricoveri: i pazienti Covid in area medica sono infatti scesi a 866 (-19), mentre resta stabile a quota 36 il numero delle persone positive curate in terapia intensiva.

Un trend che viene confermato anche nella provincia veronese: sono infatti scesi a 140 i pazienti Covid curati in area medica nelle strutture scaligere (-12), così come sono calati a 7 quelli in terapia intensiva (-3).