Covid in Veneto: -21 ricoveri in area medica e attuali positivi in calo. Sei le vittime nelle ultime 24 ore

Sono 4.005 i casi in più di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, di cui 604 nella provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, domenica 20 novembre, diffuso come sempre da Azienda Zero.

Risultano pertanto in lieve calo i soggetti attualmente positivi in Veneto, scesi a 59.793 (ieri erano 60.131), così come nel territorio veronese dove oggi vi sono 6.390 attuali positivi mentre ieri erano 6.508. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre ulteriori 6 decessi a livello regionale, portando così il computo totale delle vittime da inizio pandemia a 15.873 morti.

Scarica il Report Covid Veneto 20 novembre 2022

La situazione negli ospedali del Veneto appare oggi in miglioramento, con 769 ricoveri di pazienti Covid in area medica, ovvero 21 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva, sempre sul piano regionale, sono invece 32 i pazienti Covid accolti (+1 rispetto a ieri). Situazione sostanzialmente stabile nei numeri per quanto concerne gli ospedali veronesi: sono oggi infatti segnalati 167 pazienti Covid in area medica (+2) e 9 in terapia intensiva (dato immutato rispetto a ieri).