Coronavirus nel Veronese, calano positivi e pazienti Covid. Nessun decesso in 24 ore

Nelle ultime 24 ore, nessun decesso per Covid-19 nel Veronese, dove continua la discesa dei positivi al virus ricoverati in ospedale.

Scarica qui il bollettino sul coronavirus in Veneto del 23 dicembre 2022

Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, in provincia di Verona sono stati accertati 396 nuovi casi di positività al coronavirus e 435 negativizzazioni. Il numero dei veronesi morti per Covid-19 rimane fermo a 3.338 da inizio pandemia. Ed i veronesi oggi positivi sono 4.619 (-39 da ieri), di cui 10 ricoverati in terapia intensiva (-1 da ieri) e 152 ricoverati in area non critica (-14 da ieri).

In Veneto, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 2.688 test positivi al coronavirus, 9 decessi per Covid-19 e 2.856 negativizzazioni. I veneti oggi positivi al coronavirus sono quindi scesi a 51.036 (-177 da ieri) ed i pazienti Covid negli ospedali regionali sono diventati 885 in area non critica (-15 da ieri) e 36 in terapia intensiva (-1 da ieri).